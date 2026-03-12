Φωτιά ξέσπασε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Το περιστατικό δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι το πιο σύγχρονο του αμερικανικού στόλου.

protothema.gr