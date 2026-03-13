Σειρήνες ήχησαν στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ, στην επαρχία των Αδάνων, στη νοτιοανατολική Τουρκία, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. «Σειρήνες ακούσθηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία», μετέδωσε το πρακτορείο στην αγγλική υπηρεσία του χωρίς να διευκρινίσει την ώρα του επεισοδίου ούτε να παράσχει άλλες λεπτομέρειες.

Bίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έχουν καταγράψει τον ήχο από τις σειρήνες που σήκωσαν μέσα στη νύχτα τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών.

Breaking: Air raid sirens sounding at Incirlik airbase in Turkey. pic.twitter.com/Naj6VS5C06 March 13, 2026

Να σημειωθεί ότι αμερικανικά στρατεύματα σταθμεύουν στην τουρκική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έχει σημάνει συναγερμός στην αμερικανική βάση.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σειρήνες ήχησαν γύρω στις 03:25 (τοπική ώρα, 02:25 ώρα Κύπρου) και επί πέντε λεπτά στα Άδανα.

Adana incirlik üstünde sirenler çalıyor patlama oldu pic.twitter.com/rLUwNgGQQR March 13, 2026

Ένα φλεγόμενο αντικείμενο φαίνεται να πέφτει από τον ουρανό σε βίντεο που ανήρτησαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δύο πύραυλοι, που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καταστράφηκαν μέσα στον τουρκικό εναέριο χώρο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία ανακοίνωσε την Τρίτη πως ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε στο κέντρο της χώρας, την επομένη της αναχαίτισης από το ΝΑΤΟ ενός δεύτερου πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

Τη Δευτέρα η Ουάσινγκτον έκλεισε το γενικό προξενείο της στα Άδανα και κάλεσε τους αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

ΑΠΕ – ΜΠΕ