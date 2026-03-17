Δύο Γερμανοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν κομμάτια πάγου για να σχηματίσουν το σήμα SOS, όταν ο παγωμένος κόλπος όπου είχαν διανυκτερεύσει έσπασε.

Το ζευγάρι, που θεωρούνταν έμπειρο, επιχειρούσε να διασχίσει περίπου 100 μίλια πάνω από την παγωμένη θάλασσα, από το Ούλου της Φινλανδίας έως το Λουλέο της Σουηδίας.

Πώς παγιδεύτηκαν οι δύο σκιέρ -Τεράστια επιχείρηση διάσωσης



Αφού έστησαν τη σκηνή τους σε σημείο που πίστευαν ότι ήταν ασφαλές στον Βονθιακό κόλπο, ο πάγος άρχισε να ραγίζει ενώ κοιμόντουσαν, με αποτέλεσμα σχεδόν όλος ο εξοπλισμός τους να χαθεί στα παγωμένα νερά και οι ίδιοι να βρεθούν σε ένα κομμάτι πάγου, χωρίς τίποτα από τα υπάρχοντά τους μαζί τους.

Τελικά, κατάφεραν να μετακινηθούν σε πιο σταθερό πάγο και να στείλουν σήμα κινδύνου χρησιμοποιώντας ραδιοφάρο γύρω στις 6:30 το πρωί. Κέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης ανταποκρίθηκε άμεσα και κινητοποιήθηκε η Ακτοφυλακή της Δυτικής Φινλανδίας. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, γεγονός που κατέστησε την επιχείρηση διάσωσης απαιτητική. Στην αναζήτηση συμμετείχαν και αεροσκάφη από τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε και διασώθηκε γύρω στις 11:45 το πρωί της περασμένης Τρίτης. Και οι δύο βρίσκονταν σε καλή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ήδη περάσει μία νύχτα στον πάγο πριν από το ατύχημα.

Ο Βοθνιακός κόλπος, το βορειότερο τμήμα της Βαλτικής Θάλασσας, παγώνει για περίπου 6 μήνες λόγω χαμηλής αλατότητας και μικρού βάθους. Σύμφωνα με την Bild, οι δύο Γερμανοί σκόπευαν να διασχίσουν το τμήμα της Βαλτικής που συνήθως παγώνει αυτή την εποχή του χρόνου με σκι.

Οι δύο σκιέρ χάθηκαν καθώς διέσχιζαν κάποιο τμήμα του παγωμένου κόλπου στο βορειότερο σημείο του μεταξύ Oulu και Luulaja.

Ο Βοθνιακός Κόλπος



Ο Βοθνιακός ή Βοθνικός Κόλπος είναι ο βορειότερος κόλπος της Βαλτικής θάλασσας. Βρίσκεται μεταξύ της δυτικής ακτής της Φινλανδίας και της ανατολικής ακτής της Σουηδίας.

Ο κόλπος παγώνει πάνω από πέντε μήνες τον χρόνο. Το «πάγωμα» της Βαλτικής θάλασσας ξεκινά και τελειώνει στο βόρειο τμήμα του κόλπου.

