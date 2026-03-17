Η ομιλία του Βολοντομίρ Ζελένσκι στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου ανέδειξε με σαφήνεια τη φιλοδοξία της Ουκρανίας να μετατρέψει την πολεμική της εμπειρία σε πρότυπο ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμυνας, το οποίο όπως υποστήριξε θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και σε περιοχές εκτός ουκρανικού εδάφους, όπως οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ομάδων αναχαίτισης, την εγκατάσταση προηγμένων ραντάρ και τη δημιουργία ακουστικής κάλυψης, με στόχο την αποτελεσματική αποτροπή επιθέσεων μεγάλης κλίμακας. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εγγυηθεί προστασία ακόμη και απέναντι σε σενάρια ανάλογα με τις επιθέσεις που δέχεται η Ουκρανία, αναφέροντας ενδεικτικά πιθανές απειλές από χώρες όπως το Ιράν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη ραγδαία εξέλιξη των μη επανδρωμένων συστημάτων. Όπως τόνισε, τα drones πλέον εκτοξεύονται όχι μόνο από την ξηρά αλλά και από τη θάλασσα, ακόμη και από εμπορικά πλοία. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε τον αυξανόμενο κίνδυνο που συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκές θάλασσες, καθιστώντας τέτοιου είδους επιθέσεις λιγότερο απρόβλεπτες.

British military bases in Cyprus. This is what Ukraine’s security proposal could look like – our experts would place interception teams, and set up radars and acoustic coverage, and this would all work. If Iran launched a large-scale attack – similar to Russian attacks – we would… pic.twitter.com/bVIKKyI9tX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε επίσης την εξέλιξη των ουκρανικών δυνατοτήτων στη θάλασσα. Από τα αρχικά καμικάζι θαλάσσια drones, η Ουκρανία έχει προχωρήσει –όπως είπε– στην ανάπτυξη πιο σύνθετων συστημάτων, ικανών να φέρουν οπλισμό, να καταρρίπτουν εναέρια μέσα και να πλήττουν στόχους τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Παράλληλα, γίνεται λόγος για πλατφόρμες που μεταφέρουν άλλα drones, καθώς και για την ανάπτυξη υποβρύχιων συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας στη μαύρη θάλασσα.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι αυτές οι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα γεωπολιτικά σημεία έντασης, όπως το Στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα drones είναι πλέον σε θέση να επιλύουν επιχειρησιακά προβλήματα που παραδοσιακά απαιτούσαν τη χρήση ολόκληρων στόλων.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα για ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, τονίζοντας την ανάγκη για κοινή ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας απέναντι σε drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη διαθέτει τόσο το δυναμικό όσο και την ευθύνη να διασφαλίσει την ασφάλειά της, αλλά και να υπερασπιστεί τις αξίες της – την ελευθερία, τα δικαιώματα και την ειρήνη.

Υπογράμμισε οτι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη και απαιτεί συντονισμένη δράση. Και, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η εμπειρία της χώρας του μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για την επόμενη ημέρα.