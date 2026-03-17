Στη βάση της Σούδας επιστρέφει το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» των ΗΠΑ, εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά.

Το μεγαλύτερο πολεμικό σκάφος στον κόσμο, που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και συμμετέχει στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αναμένεται να καταπλεύσει προσωρινά στη βάση της Σούδας μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Το πολεμικό πλοίο βρίσκεται σε υπηρεσία στη θάλασσα εδώ και εννέα μήνες, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας στην Καραϊβική, πριν φτάσει στη Μέση Ανατολή.

«Η διάρκεια της ανάπτυξης έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ηθικό των ναυτών επί του πλοίου και την ετοιμότητα του πολεμικού πλοίου», αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι αξιωματούχοι δεν ανέφεραν πόσο καιρό το πλοίο αναμένεται να παραμείνει στην Κρήτη.

Σχεδόν 200 ναύτες χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη



Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι σχεδόν 200 ναύτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς που σχετίζονται με τον καπνό, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο των πλυντηρίων του πλοίου.

Η πυρκαγιά χρειάστηκε ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο και προξένησε ζημιές σε περίπου 100 θέσεις ύπνου. Μάλιστα, ένας στρατιωτικός απομακρύνθηκε από το πλοίο λόγω τραυματισμού.

iefimerida.gr