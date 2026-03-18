Το Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση άνδρα που κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mizan. Ο εκτελεσθείς ταυτοποιήθηκε ως Κουρός Κεϊβανί.

Σύμφωνα με το Mizan, ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για παροχή φωτογραφιών και πληροφοριών σχετικά με ευαίσθητες τοποθεσίες στο Ιράν προς τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, Μοσάντ.

Η εκτέλεση εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας «σκιώδους» αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, κατά την οποία η Τεχεράνη έχει εκτελέσει επανειλημμένα άτομα που κατηγορεί για διασυνδέσεις με τη Μοσάντ και για διευκόλυνση των επιχειρήσεών της εντός της χώρας.

