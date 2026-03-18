Η αντικατάσταση του κορυφαίου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μετά τον θάνατό του σε ισραηλινή επιδρομή την Τρίτη (17/3), δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Ο βετεράνος πολιτικός θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως ο πιο σημαντικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στη χώρα, ένας επιδέξιος διαπραγματευτής που θα μπορούσε να εργαστεί σε διαφορετικά στρατόπεδα εντός του καθεστώτος και διεθνώς, όπως σημειώνει το CNNi.

Σύμφωνα με το νόμο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν θα είναι αυτός που θα διορίσει τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας και υπάρχουν εικασίες ότι η επιρροή προσωπικότητα του καθεστώτος, Σαΐντ Τζαλιλί, μπορεί να αναλάβει τον ρόλο.

Οι αναλυτές λένε ότι υπάρχει μεγάλες πιθανότητες για να πάει η θέση σε έναν από τους εκπροσώπους του Ανώτατου Ηγέτη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ο θάνατος του Λαριτζανί αφήνει τον Τζαλιλί ως πιθανή επιλογή καθώς έχει διατελέσει προηγουμένως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά και είναι νυν μέλος του Συμβουλίου Διάκρισης Σκοπιμότητας.

«Ο Τζαλίλι είναι ένας σκληροπυρηνικός, ηγέτης του πιο θορυβωδώς αντιδυτικού και εξτρεμιστικού τμήματος του καθεστώτος», δήλωσε ο αναλυτής και συγγραφέας για το Ιράν, Αράς Αζίζι, ο οποίος είναι επίσης λέκτορας και ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Γέιλ.

«Η άνοδός του στη θέση θα υπογράμμιζε μια απότομη στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς, καθώς ο Λαριτζανί θεωρούνταν πολύ πιο κεντρώος και πραγματιστής».

Ο Τζαλίλι, ωστόσο, μπορεί να είναι λιγότερο επιδέξιος να ελίσσεται ανάμεσα στα διάφορα μέρη του συστήματος από ό,τι ο Λαριτζανί.

«Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του μπορεί να γίνουν ένα τρωτό σημείο για το καθεστώς και να μειώσουν την ικανότητά του να χειραγωγεί τα δύσκολα σημεία στα οποία βρίσκεται», είπε ο Αζίζι.

Οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης «κατέχουν μεγάλο μέρος της πραγματικής εξουσίας στο Ιράν σήμερα» και έτσι μπορεί να θέλουν κάποιον με «περισσότερη στρατιωτική εμπειρία που θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος για την τρέχουσα στιγμή», πρόσθεσε ο Αζίζι.

Όποιος επιλεγεί ως αντικαταστάτης του Λαριτζανί θα έχει σημαντικό ρόλο σε τυχόν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι πλέον το κύριο κέντρο εξουσίας στο Ιράν, ποιος θα αντικαταστήσει τον Λαριτζανί στο συμβούλιο θα διαμορφώσει την ισορροπία δυνάμεων του καθεστώτος και θα επηρεάσει τη στάση του απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε τυχόν πιθανές διαπραγματεύσεις», είπε ο Αζίζι.

Μετά τον θάνατο του Λαριτζανί, ο Τζαλιλί δημοσίευσε ένα μήνυμα λέγοντας: «Αυτές οι ενέργειες δεν θα σώσουν τον αδύναμο εχθρό από το τέλμα στο οποίο έχει παγιδευτεί· μάλλον, θα επιταχύνουν την πορεία της ήττας και της ταπείνωσής του», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

