«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ασφάλεια για τους εχθρούς του Ιράν» αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο αγιατολάχ λέει χαρακτηριστικά ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να απαντήσει «ακυρώνοντας την ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών του Ιράν».

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν προέβη σε αυτές τις δηλώσεις μέσω ανακοίνωσης που εκδόθηκε εκ μέρους του και απευθύνεται στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από το Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί από τότε που ορίστηκε ως ανώτατος ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον 86χρονο Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στον πόλεμο.

