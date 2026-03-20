Ανακοίνωση για τις σειρήνες που ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα στα Άδανα της Τουρκίας, κοντά στη βάση του Ιντσιρλίκ, εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, επρόκειτο για «ψευδή συναγερμό» και δεν σημειώθηκε κάποια επίθεση που να προκαλεί ανησυχία.

«Υπάρχουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονται ότι ακούστηκαν σειρήνες στο Ιντσιρλίκ. Δεν υπάρχει καμία επίθεση ή αρνητική κατάσταση. Θεωρείται ότι πρόκειται για ψευδή συναγερμό» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο από την ώρα που ήχησαν οι σειρήνες

