Aνησυχία για κλιμάκωση της σύγκρουσης εξέφρασε ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, υποστηρίζοντας ότι τα ισραηλινά πλήγματα σε γέφυρες και κρίσιμες υποδομές στον νότο της χώρας αποτελούν «προοίμιο μιας χερσαίας εισβολής».

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδίκασε την καταστροφή βασικών εγκαταστάσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γέφυρα Κασμίγιε πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, καθώς και σε άλλες γέφυρες της περιοχής, τονίζοντας ότι πρόκειται για υποδομές ζωτικής σημασίας.

Ο Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα, ζητώντας τη λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ.

