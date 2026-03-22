Οι Φρουροί της Επανάστασης «εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο προς την Κύπρο», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ.

Σε συνέντευξή του στο Al Arabiya/Al Hadath, ο Σαλάμ δήλωσε ότι «η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά είναι παρούσα στον Λίβανο και ηγείται στρατιωτικών επιχειρήσεων», υποδεικνύοντας ότι «η Επαναστατική Φρουρά είναι αυτή που εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο προς την Κύπρο».

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لـ "الحدث": لن نتراجع عن قرارات الحكومة بحصر السلاح pic.twitter.com/emhAmZgcY2 March 22, 2026

Επεσήμανε επίσης ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης «διαμένουν παράνομα στον Λίβανο», τονίζοντας ότι «η απόφαση της κυβέρνησης να απελάσει την Επαναστατική Φρουρά από τον Λίβανο εφαρμόζεται».

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως ο πόλεμος επιβλήθηκε στη χώρα του και «δεν είναι δική μας επιλογή».

«Ελπίζαμε ότι αυτοί που μας έσυραν στον πόλεμο θα ενεργούσαν λογικά πριν αναλάβουν άλλο ένα ρίσκο», είπε αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

Τόνισε, επίσης, ότι «οι πύραυλοι της Χεζμπολάχ, εκτός από το ότι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, έχουν απειλήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης». Επιβεβαίωσε ότι «Δεν θα υποχωρήσουμε από τις αποφάσεις της κυβέρνησης να περιορίσει τα όπλα».

alhadath.net