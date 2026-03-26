Βρετανία και Γαλλία αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνείς διαβουλεύσεις για τη δημιουργία στρατιωτικής συμμαχίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η στρατιωτική συμμαχία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αριθμεί περίπου 30 χώρες.

Οι συνομιλίες αναμένεται να κορυφωθούν εντός της εβδομάδας με συνάντηση αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, ενώ εξετάζεται και η διοργάνωση ευρύτερης διάσκεψης ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν ουσιαστικά κλείσει από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Διευρυμένη στρατιωτική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, Λονδίνο και Παρίσι θα προεδρεύσουν σε σειρά στρατιωτικών επαφών, επιδιώκοντας τον συντονισμό μιας πολυεθνικής δύναμης που θα αποκαταστήσει την ελευθερία ναυσιπλοΐας.

Ήδη, σε προκαταρκτική συνάντηση συμμετείχαν χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία και ο Καναδάς, ενώ ο αριθμός των κρατών που δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλουν αυξάνεται διαρκώς.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Ρίτσαρντ Νάιτον, προήδρευσε συνάντησης των αρχικών έξι χωρών και του Καναδά την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με τους Times. Ο Βρετανός αξιωματούχος Άμυνας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι και άλλες χώρες θα μπορούσαν τώρα να προσκληθούν.

«Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε να διαδραματίσουμε έναν ρόλο εντός αυτού του συνασπισμού και στην καθοδήγηση του υπόλοιπου κόσμου για να υπάρξει ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Νάιτον συνεργαζόταν «πολύ στενά με τον Φαμπιέν Μαντόν», πρόσθεσε ο αρχηγός του επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Διεθνής στήριξη και κοινή δήλωση

Συνολικά 30 χώρες έχουν συνυπογράψει κοινή δήλωση που υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα και καλεί σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, πέραν των αρχικών χωρών, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, καθώς και η Αυστραλία, η Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η δήλωση καταδικάζει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και ενεργειακών υποδομών, καθώς και την «de facto» παρεμπόδιση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις ενέργειες αυτές.

Στρατηγική σημασία και ενεργειακές επιπτώσεις

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πρόσφατη κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, έχει εντείνει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη προτείνει τη φιλοξενία διεθνούς συνόδου, πιθανότατα στο Πόρτσμουθ ή στο Λονδίνο, όπου θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της επιχείρησης.

Παρά τη διευρυνόμενη διεθνή υποστήριξη, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί η αποστολή στην πράξη, ενώ η ένταση στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη της πρωτοβουλίας.

