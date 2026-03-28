Απετράπη από τις γαλλικές αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3) μια φερόμενη βομβιστική επίθεση έξω από υποκατάστημα αμερικανικής τράπεζας στο Παρίσι, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ένας άνδρας τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ενεργοποιήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30 (τοπική ώρα) μπροστά από κτήριο της Bank of America, στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, σε μικρή απόσταση από τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί επενέβησαν αμέσως μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να αποτελούνταν από περίπου πέντε λίτρα υγρού – πιθανότατα καυσίμου – και σύστημα ανάφλεξης.

Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την έρευνα, επιβεβαιώνοντας πως ο ύποπτος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και παραμένει υπό κράτηση. Η υπόθεση εξετάζεται ως «απόπειρα πρόκλησης καταστροφών με πυρκαγιά ή άλλα επικίνδυνα μέσα σε συνάρτηση με τρομοκρατική ενέργεια», καθώς και για «συμμετοχή σε τρομοκρατική εγκληματική οργάνωση».

Στην έρευνα συμμετέχουν η δικαστική αστυνομία του Παρισιού, καθώς και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI), η αρμόδια υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γαλλίας.

