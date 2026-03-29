Σοβαρό ρήγμα φαίνεται να καταγράφεται στο εσωτερικό της ιρανικής εξουσίας, με τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον αρχηγό-διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Αχμάντ Βαχιντί να συγκρούονται για τη διαχείριση του πολέμου και το κόστος του στην ήδη πιεσμένη ιρανική οικονομία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Οι ίδιες πηγές περιγράφουν έντονες διαφωνίες για την κλιμάκωση των επιθέσεων και για το κατά πόσον η πολιτική ηγεσία διατηρεί πραγματικό έλεγχο των αποφάσεων. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν έχει προειδοποιήσει ότι χωρίς κατάπαυση του πυρός η ιρανική οικονομία μπορεί να οδηγηθεί σε πλήρη κατάρρευση μέσα σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Φέρεται επίσης να έχει ζητήσει να επιστρέψουν στην κυβέρνηση οι εκτελεστικές και διοικητικές αρμοδιότητες που, στην πράξη, έχουν περάσει στα χέρια του μηχανισμού ασφαλείας και των Φρουρών.

Η απαίτηση αυτή απορρίφθηκε από τον Βαχιντί, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντέτεινε ότι η κυβέρνηση απέτυχε να προωθήσει εγκαίρως διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε ανώνυμες πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε και διαψευστεί από την Τεχεράνη.

Η αντιπαράθεση δεν εμφανίζεται ως μεμονωμένο επεισόδιο. Στις 7 Μαρτίου, ο Πεζεσκιάν είχε ζητήσει συγγνώμη από γειτονικές χώρες για επιθέσεις που ο ίδιος χαρακτήρισε ουσιαστικά ανεξέλεγκτες και είχε ανακοινώσει ότι δόθηκε εντολή να σταματήσουν, εκτός αν υπάρξει επίθεση εναντίον του Ιράν από το έδαφός τους. Ωστόσο, λίγο μετά τη δήλωσή του, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, ενισχύοντας την εικόνα ότι η πολιτική ηγεσία δεν έχει τον τελικό λόγο.

Το Reuters είχε ήδη αναφέρει από τις αρχές του μήνα ότι οι υποσχέσεις του Πεζεσκιάν προς τα κράτη του Κόλπου προκάλεσαν άμεση αντίδραση από σκληροπυρηνικούς κύκλους, ενώ αναλυτές που επικαλείται το Reuters και η National εκτιμούν ότι ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων βρίσκεται πλέον πλήρως στους Φρουρούς της Επανάστασης και όχι στην πολιτική κυβέρνηση.

Το ρήγμα αυτό βαθαίνει καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην πέμπτη εβδομάδα και η οικονομική πίεση δείχνει να πολλαπλασιάζεται. Το Iran International μεταδίδει ότι σε μεγάλες πόλεις οι μηχανές ΑΤΜ είναι άδειες ή εκτός λειτουργίας, καταγράφονται διακοπές στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών και παροχών, ενώ ο πληθωρισμός στα βασικά αγαθά είχε ήδη περάσει σε τριψήφια επίπεδα πριν από το ξέσπασμα του πολέμου και καλπάζει ασυγκράτητος.

Παράλληλα, η Asharq Al-Awsat του Λονδίνου αναφέρει ότι η αποδυνάμωση κρίσιμων μεσολαβητικών προσώπων στο ιρανικό σύστημα έχει περιπλέξει τη λήψη αποφάσεων στην Τεχεράνη, περιορίζοντας τη δυνατότητα συντονισμού ανάμεσα στο κράτος, τον κλήρο και το στρατιωτικό κατεστημένο. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει , αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι ότι η σύγκρουση δεν διαβρώνει μόνο την οικονομία του Ιράν, αλλά και την εσωτερική συνοχή του ίδιου του καθεστώτος.

