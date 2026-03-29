«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει τους Αγίους Τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα μακριά από την εκκλησία του Παναγίου Τάφου», αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X.

«Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην προσεύχονται στους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να τους προστατεύσει».

Σήμερα το πρωί, Ισραηλινοί αστυνομικοί εμπόδισαν τον Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα, τον Καθολικό Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, και τον Πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, φύλακες των Αγίων Τόπων, να φτάσουν στην εκκλησία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, προκαλώντας οργή από πολλούς συμμάχους του Ισραήλ.

«Από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη Πιτσαμπάλα να τελέσει λειτουργία σήμερα το πρωί στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου», αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου. «Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και της ομάδας του».

«Ωστόσο, δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα για τους χριστιανούς όλου του κόσμου, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν ένα σχέδιο για να επιτρέψουν στους ηγέτες των εκκλησιών να μεταβούν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες».

Αντιδράσεις από Μελόνι και Μακρόν

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το σημερινό περιστατικό «προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία».

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνι Ταγιάνι, έγραψε στο X ότι είναι «απαράδεκτο το γεγονός ότι τους εμποδίστηκε η είσοδος». Και πρόσθεσε ότι στον Ιταλό πρέσβη στο Ισραήλ να μεταφέρει τη διαμαρτυρία της ιταλικής κυβέρνησης για την απόφαση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή του στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων, οι οποίοι εμποδίστηκαν να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου». Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε την απόφαση των ισραηλινών Αρχών. «Καταδικάζω αυτήν την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του καθεστώτος των Αγίων Τόπων στην Ιερουσαλήμ».

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε επίσης σεβασμό της θεμελιώδους αρχής της ελευθερίας της λατρείας στην πόλη: «Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να είναι εγγυημένη για όλες τις θρησκείες».

«Αυτό είναι οδυνηρό για όλους τους χριστιανούς», έγραψε από την πλευρά του ο Γερμανός πρέσβης Στέφεν Ζάιμπερτ. «Η αλληλεγγύη μας είναι με τον Πατριάρχη».

Τι θα γίνει με το Άγιο Φως

Με βάση τα νέα δεδομένα, παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε, φαίνεται πως θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από την ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς εμπόδια η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο για τους Ορθόδοξους χριστιανούς.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες, οι Αρχές για την ασφάλεια ανέφεραν ότι εντός του Ναού της Αναστάσεως δεν θα επιτραπούν πάνω από 50 άτομα, καθώς γίνονται και εργασίες παράλληλα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία κόσμου στο σημείο, να υπάρχει ένα καταφύγιο προσβάσιμο εφόσον πραγματοποιηθεί επίθεση εκείνη τη στιγμή.

Επίσης, η είσοδος θα επιτραπεί μόνο με ειδικές ρυθμίσεις και προεγκεκριμένες άδειες.

Πάντως, οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί την 1η Απριλίου για το αν θα γίνει κανονικά η Τελετή.

Το έγγραφο του Ισραήλ για το Άγιο Φως

«Προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο στον Ναό της Αναστάσεως – Ιερουσαλήμ

Γενικά:

Α. Το παρόν έγγραφο έχει καταρτιστεί από την Αστυνομία του Ισραήλ βάσει των σχετικών κανονισμών και οδηγιών, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, της τάξης και της προστασίας του κοινού.

Β. Η Τελετή του «Αγίου Φωτός» το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές τελετές που διεξάγονται ετησίως στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και θεωρείται ένα από τα πλέον κεντρικά και ευαίσθητα γεγονότα του έτους. Δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, επίσημες ξένες αποστολές συμμετέχουν σε αυτήν.

Γ. Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της Τελετής στον Ναό της Αναστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας.

Δ. Επιβεβαιώνεται ότι η διεξαγωγή της Τελετής εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και δεν θα επιτραπεί η πραγματοποίησή της χωρίς την προηγούμενη ικανοποίηση αυτών και την απόκτηση όλων των απαραίτητων αδειών.

Επιχείρηση «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού»

Ε. Αυτές τις ημέρες, το Ισραήλ αντιμετωπίζει σύνθετες και εκτεταμένες απειλές ασφαλείας. Ως εκ τούτου, θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Τελετής, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων εντός του ναού έως 50 άτομα, σύμφωνα με ακριβή αξιολόγηση κινδύνου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στο σημείο την προκαθορισμένη ώρα. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοντά στον Ναό της Αναστάσεως καταφύγιο και ότι είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της άμυνας.

ΣΤ. Σήμερα, η πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως είναι απαγορευμένη για το ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις οδηγίες της περιφερειακής διοίκησης, και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με ειδικές ρυθμίσεις και προεγκεκριμένες άδειες.

Ζ. Παράλληλα, η Αστυνομία του Ισραήλ εργάζεται για τη διεξαγωγή της Τελετής του «Αγίου Φωτός» ειδικά και του Πάσχα γενικά σε ολόκληρη την πόλη, με την ελπίδα ότι οι οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου θα αλλάξουν και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί.

Περιορισμοί σχετικά με τη διεξαγωγή της Τελετής Αφής του Αγίου Φωτός:

Η. Κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε από την περιφερειακή διοίκηση στις 18/03/2026, και βάσει των εισηγήσεων των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων της Αστυνομίας του Ισραήλ, αποφασίστηκε η επιβολή περιορισμών στη διεξαγωγή της Τελετής εντός του Ναού της Αναστάσεως.

Θ. Μέχρι σήμερα, εντός του Ναού της Αναστάσεως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομής, ανακαίνισης και συντήρησης, τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, συνεπώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η τελική παράδοσή τους όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης και διαχείρισης του κοινού.

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας, η οποία επηρεάζει τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, η δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή της Τελετής του Αγίου Φωτός παραμένει περιορισμένη.

Κ. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών της Αστυνομίας του Ισραήλ και των υπηρεσιών ασφαλείας, απαιτείται η πλήρης ολοκλήρωση των έργων, η απομάκρυνση των εμποδίων και η διασφάλιση των συνθηκών απόλυτης ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δημόσιας ασφάλειας.

Λ. Επομένως, εάν τα έργα δεν ολοκληρωθούν πλήρως ή δεν διενεργηθεί ολοκληρωμένος έλεγχος ασφάλειας που να καλύπτει όλη την υποδομή έως την 01/04/2026, δεν θα επιτραπεί η διεξαγωγή της Τελετής.

Μ. Επιβεβαιώνεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διεξαγωγή της Τελετής του Αγίου Φωτός εξαρτάται από συνολική αξιολόγηση ασφάλειας, τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Αστυνομίας και την κατοχή όλων των απαιτούμενων επίσημων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο

Νωρίτερα σήμερα, η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες».

Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπέλα και ο Φύλακας της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρας Φραντσέσκο Ιέλπο, εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με κοινή δήλωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.

Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου, κάτι που δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.

