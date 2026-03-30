Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης σε σταθμό μετρό στις Βρυξέλλες, όταν ένας άνδρας πήδηξε στις ράγες και ξάπλωσε πάνω τους, με επιβάτες να επεμβαίνουν άμεσα και να αποτρέπουν την τελευταία στιγμή μια πιθανή τραγωδία.

Σύμφωνα με το RTL Info, το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Comte de Flandre. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας φαίνεται να πηδά στις γραμμές του μετρό και να ξαπλώνει πάνω τους. Αμέσως κατεβαίνει ένας άλλος άνδρας στις ράγες προκειμένου να τον απομακρύνει, ωστόσο, αντιλαμβανόμενος την προσέγγιση του συρμού, αναγκάζεται να επιστρέψει γρήγορα στην αποβάθρα.

Επιβάτες που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, φωνάζοντας και κάνοντας σήματα στον οδηγό του μετρό, ο οποίος κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως. Ο άνδρας απομακρύνθηκε τελικά από τις γραμμές με τη συμβολή αρκετών επιβατών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την πυροσβεστική υπηρεσία.

🇧🇪 Ⓜ️ INSOLITE



À Bruxelles un homme est sauvé de justesse par des passants alors qu'il s'était allongé sur les rails du métro. pic.twitter.com/1TvQOko8bB — Focus (@FocusinfosFr) March 27, 2026

protothema.gr