Ως τρομοκρατικό χτύπημα αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές την ένοπλη επίθεση, που σημειώθηκε σήμερα (07/04) έξω από το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης, λίγο μετά τους πυροβολισμούς, έκανε λόγο για «πιθανή προβοκάτσια», σημειώνοντας πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο της οργανωμένης ενέργειας.

Δίνοντας περισσότερα στοιχεία γύρω από το χρονικό του περιστατικού, ο ίδιος δήλωσε ότι οι δράστες ήταν τρεις, ο ένας έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, ενώ οι άλλοι δύο έχουν βαριά τραυματιστεί.

Σύμφωνα, μάλιστα, με αυτόπτες μάρτυρες, ο ένας εξ αυτών πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Το κτήριο που στεγάζει το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. EPA

«Μυρίζει προβοκάτσια»

«Χάρη στα μέτρα και τις προφυλάξεις που έλαβε η αστυνομία μας, ευτυχώς καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη επίθεση με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες», δήλωσε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτότητα των δραστών και τα πιθανά κίνητρα.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται. Η αστυνομία μας ερευνά τις συνδέσεις τους. Μια κίνηση που μυρίζει προβοκάτσια. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται η τράπεζα Yapı Kredi. Το βασικό είναι ότι δίπλα στην Yapı Kredi υπάρχουν και άλλα υποκαταστήματα τραπεζών. Στο πίσω μέρος βρίσκεται το προξενείο. Στο προξενείο δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Επομένως, δεν είναι εν λειτουργία το προξενείο ούτε κανένας διπλωμάτης διαμένει εκεί. Η αστυνομία μας έχει αρχίσει να διερευνά από όλες τις πλευρές το περιστατικό που συνέβη μπροστά από την Yapı Kredi», είπε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε, «την επίθεση πραγματοποίησαν τρία άτομα. Και οι τρεις εξουδετερώθηκαν. Ο ένας σκοτώθηκε, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν, ενώ είχαν τραυματιστεί», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε πως «είναι ένα μέρος από όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Ήρθαν με αυτοκίνητο. Είχαν τουφέκια, καθώς και πιστόλια», συμπλήρωσε.

Οι δύο δράστες είναι αδέρφια και έχουν διασυνδέσεις με θρησκευτική οργάνωση

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της πλατφόρμας Χ για την ταυτότητα και το παρελθόν των δραστών, καθώς και για τις συνθήκες της συμπλοκής.

«Στην Κωνσταντινούπολη, εξουδετερώθηκαν τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που εκτελούσαν καθήκοντα μπροστά από την Yapı Kredi Plaza. Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ήρωες αστυνομικοί μας. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη με ενοικιαζόμενο όχημα, ότι ένας εξ αυτών είχε διασυνδέσεις με θρησκευτική οργάνωση, ενώ ένας από τους δύο που είναι αδέλφια είχε και ποινικό μητρώο για ναρκωτικά».

Όπως επεσήμανε, η Δικαιοσύνη κινητοποιήθηκε άμεσα, με την έναρξη επίσημης έρευνας για το περιστατικό και την αποστολή εισαγγελικών λειτουργών στο σημείο.

#SONDAKİKA | Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde hareketli anlar;



📌Silah sesleri duyuldu. Çatışma çıktığı bilgileri geliyor.



📌Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/GLYCFPlOvX — VİZÖR HABER (@vizorhber) April 7, 2026

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal πως «η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, ορίστηκαν ένας αντεισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι μετέβησαν άμεσα στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε όλες τις διαστάσεις της, οι εργασίες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η έρευνα διεξάγεται ενδελεχώς και πολυδιάστατα».

«Αυτή η ύπουλη επίθεση δεν αποδυναμώνει την αποφασιστικότητά μας»

Την ίδια ώρα, η τουρκική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η επίθεση δεν θα επηρεάσει τη στρατηγική της κατά της τρομοκρατίας και στέλνει μήνυμα συνέχισης των επιχειρήσεων.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Ντουράν δήλωσε αντίστοιχα πως «αυτή η ύπουλη επίθεση δεν θα αποδυναμώσει ποτέ την πίστη και την αποφασιστικότητά μας για έναν κόσμο χωρίς τρομοκρατία και για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

«Το κράτος μας θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα και επιμονή τον αγώνα του απέναντι σε κάθε είδους απειλή και προβοκάτσια», πρόσθεσε.

