Ένα βιτριολικό σχόλιο για την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, αναφέροντας σε δημοσιογράφους πως «η πρώτη πρόταση των 10 σημείων από το Ιράν που υποβλήθηκε, ειλικρινά πιστεύουμε ότι πιθανότατα γράφτηκε από το ChatGPT».

«Αμέσως κατέληξε στα σκουπίδια και απορρίφθηκε. Υπήρχε μια δεύτερη πρόταση 10 σημείων που ήταν πολύ πιο λογική» δήλωσε στους δημοσιογράφους.

JD Vance:



The first 10-point proposal was something that was submitted, and we frankly think it was probably written by ChatGPT.



It immediately went into the garbage and was rejected.



There was a second 10-point proposal that was much more reasonable.



April 8, 2026

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε πως «αν το Ιράν θέλει να αφήσει αυτή τη διαπραγμάτευση να καταρρεύσει για τον Λίβανο, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το ίδιο, αυτή είναι τελικά δική του επιλογή. Νομίζουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή».

cnn.gr