Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο Ισραήλ να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι το Ισραήλ «εκτιμά το κάλεσμα του πρωθυπουργού του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι περισσότεροι από 200 μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη χθεσινή μεγάλη επίθεση σε ολόκληρο τον Λίβανο και ότι η οργάνωση «ζητά κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Η επιχείρηση Eternal Darkness αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, αφήνοντάς την αποδιοργανωμένη λόγω της έκτασης της επίθεσης», δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Περισσότεροι από 200 τρομοκράτες εξοντώθηκαν χθες, ανεβάζοντας τον αριθμό όσων έχουν εξοντωθεί σε αυτή την εκστρατεία σε πάνω από 1.400, αριθμός που υπερδιπλασιάζει τον αντίστοιχο του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου», σημείωσε.

Ακόμη, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ «ζητά κατάπαυση του πυρός», ενώ, όπως ανέφερε, και οι Ιρανοί υποστηρικτές της ασκούν πιέσεις και διατυπώνουν απειλές, εκφράζοντας έντονη ανησυχία ότι το Ισραήλ ενδέχεται να τη συντρίψει.

«Ο ισραηλινός στρατός (IDF) είναι έτοιμος να αναλάβει δράση με τη χρήση βίας, αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το σχέδιο για τη «ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο

Ο Κατς περιέγραψε επίσης λεπτομερώς τις προσπάθειες του IDF να δημιουργήσει μια νέα «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι αυτή περιλαμβάνει «τέσσερις γραμμές».

Η πρώτη είναι το συνοριακό μέτωπο, όπου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα ισοπεδώσει χωριά του Λιβάνου για να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να τα χρησιμοποιήσει ως ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Η δεύτερη είναι η «αμυντική γραμμή» στο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός διατηρεί επί του παρόντος πέντε στρατιωτικά φυλάκια. Ο Κατς ανέφερε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 15 στο νότιο Λίβανο.

Η τρίτη είναι η «αντιαρματική γραμμή», από την οποία η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους απευθείας εναντίον ισραηλινών οικισμών. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την ανάπτυξη των δυνάμεών του κατά μήκος αυτής της γραμμής.

Η τέταρτη είναι ο ποταμός Λιτάνι, όπου, σύμφωνα με τον Κατς, ο ισραηλινός στρατός θα «αποτρέψει περαιτέρω διείσδυση τρομοκρατών και την επιστροφή των κατοίκων προς τα νότια».

«Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί από αέρος… με μεγάλη δύναμη, εναντίον των τρομοκρατών και των εκτοξευτών ρουκετών στην περιοχή του Λιτάνι, καθώς και εναντίον των θέσεων εκτόξευσης σε ολόκληρο τον Λίβανο εκτός της περιοχής του Λιτάνι», πρόσθεσε ο Κατς.

Η Ρωσία ζητά η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή να καλύπτει και τον Λίβανο

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ.



Ο Σεργκέι Λαβρόφ χαιρέτισε την εκεχειρία σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, με το υπουργείο να αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «η Μόσχα πιστεύει ακράδαντα ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν περιφερειακή διάσταση και, ειδικότερα, ισχύουν και για τον Λίβανο».



Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι «τέτοιες επιθετικές ενέργειες απειλούν να εκτροχιάσουν τη διαμορφούμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων».

ΠΟΥ: Τα νοσοκομεία του Λιβάνου κινδυνεύουν να ξεμείνουν από προμήθειες ιατρικού υλικού σε λίγες μέρες

Ορισμένα νοσοκομεία του Λιβάνου ενδέχεται να ξεμείνουν από ιατρικά κιτ τραυμάτων που σώζουν ζωές μέσα σε λίγες μέρες, καθώς τα αποθέματα σχεδόν εξαντλούνται μετά τις μαζικές απώλειες που υπήρξαν από τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιδρομές της περασμένης ημέρας, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.



«Ορισμένα από τα εφόδια αντιμετώπισης τραυμάτων είναι σε έλλειψη και μπορεί να εξαντληθούν σε λίγες μέρες», δήλωσε στο Reuters ο Δρ Αμπντινάσιρ Αμπουμπάκα, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο.



Τα κιτ αντιμετώπισης τραυμάτων που σώζουν ζωές περιλαμβάνουν επιδέσμους, αντιβιοτικά και αναισθητικά για τη θεραπεία ασθενών που υπέστησαν τραύματα που σχετίζονται με τον πόλεμο, είπε ο ίδιος.

Λίβανος: Ο πρωθυπουργός Σαλάμ ζήτησε από το Πακιστάν να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τη χώρα του

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε σήμερα από τον Πακιστανό ομόλογό του να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο, μία ημέρα από τα άνευ προηγουμένου πλήγματα του Ισραήλ που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.



Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρωθυπουργοί, ο Σαλάμ «χαιρέτισε τις προσπάθειες» του Ισλαμαμπάντ για κατάπαυση του πυρός και ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη «των ισραηλινών επιθέσεων».



«Το Πακιστάν κατέβαλε ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και υπό αυτό το πνεύμα οργανώνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ» ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σαρίφ, καταδικάζοντας «τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου»



Ο Πακιστανός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη ότι το Ιράν, οι ΗΠΑ «καθώς οι σύμμαχοί τους» αποδέχτηκαν την κατάπαυση του πυρός παντού, «συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διέψευσαν όμως ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, τον οποίο σφυροκοπά ο ισραηλινός τρατός.



Μετά το Παρίσι και το Λονδίνο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είπε και αυτή σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει «να συμπεριλάβει τον Λίβανο».

