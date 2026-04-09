Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει καταλήξει σε «κατανόηση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση των βομβαρδισμών κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με στόχο τον αφοπλισμό της, την ώρα που παραδέχεται ότι υποτίμησε τις επιχειρησιακές δυνατότητες της οργάνωσης.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας του Ισραήλ βρίσκονται πύραυλοι μέσου βεληνεκούς που διαθέτει η Χεζμπολάχ, οι οποίοι είναι ικανοί να πλήξουν περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ.

Οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν ενταθεί σημαντικά από τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, με το Ισραήλ να εμφανίζεται αποφασισμένο να αυξήσει την πίεση προς τη Χεζμπολάχ. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η στάση ενδέχεται να συνδέεται με την αδυναμία επίτευξης των στόχων του απέναντι στο Ιράν, οδηγώντας σε κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου.

Η ισραηλινή πλευρά επιμένει ότι το «μέτωπο του Ιράν» αποτελεί «ξεχωριστή υπόθεση» από τη σύγκρουση στον Λίβανο. Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός αναγνωρίζει ότι ο πλήρης αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα απαιτούσε την κατάληψη ολόκληρου του Λιβάνου – ένα σενάριο που χαρακτηρίζεται ως μη ρεαλιστικό.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζεται ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι πολιτική, με την κυβέρνηση και τον στρατό του Λιβάνου να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Όλα αυτά εξελίσσονται ενόψει εκλογών στο Ισραήλ, με αναλυτές να κατηγορούν ανοιχτά τον Νετανιάχου ότι δεν κατάφερε να πετύχει τους πολεμικούς στόχους που είχε θέσει απέναντι στο Ιράν.

ertnews.gr