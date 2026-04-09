Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την εκεχειρία να κρέμεται από μια κλωστή καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει ανελέητα τον Λίβανο. Την ίδια στιγμή σκληραίνει τη στάση του και το Ιράν, δείχνοντας η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αναιρεθεί ανά πάσα στιγμή. Οι ΗΠΑ «πρέπει να επιλέξουν» μεταξύ πολέμου ή κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η Τεχεράνη με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί πως «το πιστολίδι θα ξεκινήσει» αν δεν εφαρμοστεί η εκεχειρία.

Την ίδια στιγμή ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και γραμματέα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ σε χτυπήματα κατά τη διάρκεια νύχτας.

«Το πιστολίδι θα ξεκινήσει» αν δεν εφαρμοστεί η εκεχειρία απειλεί ο Τραμπ

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα καταδίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επιτεύχθηκε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε οι “πυροβολισμοί” ξεκινούν, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου – ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και, το Στενό του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!» έγραψε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν: Οι ΗΠΑ «πρέπει να επιλέξουν» μεταξύ πολέμου και εκεχειρίας

Σε συνέντευξή του στο BBC Today, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να επιλέξουν» αν θέλουν πόλεμο ή ειρήνη.



«Δεν μπορούν να τα έχουν και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι αμοιβαία αποκλειόμενα, είναι αρκετά σαφές» είπε ο Σαίντ Κατιμπζαντέχ προσθέτοντας ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελούν «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.



Το Ιράν, λέει, ζητά «από όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία… και περιμένουμε από τους Αμερικανούς να κάνουν το ίδιο με τους συμμάχους του».



Όταν ρωτήθηκε για το αν το Ιράν θα αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις, είπε: «Εστιάζουμε πολύ στην ευημερία ολόκληρης της Μέσης Ανατολής».



Σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν, ο Ιρανός αναπληρωτής ΥΠΕΞ είπε ότι οι «ανταλλαγές μηνυμάτων» μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκαν στο χθες το βράδυ.



Προσθέτει ότι το Ιράν «είναι πολύ επικεντρωμένο στην ολοκλήρωση αυτού του στόχου», καθώς είναι «εντός των εθνικών μας συμφερόντων».



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί των συνομιλιών εκ μέρους των ΗΠΑ και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα ηγηθεί των συνομιλιών εκ μέρους του Ιράν.

Το Ισραήλ σκότωσε το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Ο γραμματέας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό χθες, ανακοίνωσαν οι IDF



Ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί έγινε στόχος σε μια επιδρομή στη γειτονιά Tallet Khayat της Βηρυτού



Ο στρατός λέει ότι ο Χαρσί ήταν ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του Κασέμ.



«Ο Χαρσί ήταν στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Χεζμπολάχ και έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του γραφείου του και της ασφάλειάς του», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

תיעודים מפעילות חטיבת הצנחנים בדרום לבנון: הכוחות איתרו מצבורי אמצעי לחימה וחיסלו עשרות מחבלים



לוחמי חטיבת הצנחנים הפועלים תחת אוגדה 98, הרחיבו בשבוע האחרון את הפעילות הקרקעית הממוקדת ביעדים נוספים בדרום לבנון>> pic.twitter.com/ve6vtznEJa — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έχουν «επεκτείνει» τις χερσαίες επιχειρήσεις σε πρόσθετες περιοχές του νότιου Λιβάνου την περασμένη εβδομάδα.



Ο στρατός ανέφερε ότι ισραηλινά στρατεύματα έχουν σκοτώσει δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ και έχουν κατασχέσει μια σειρά από όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων όπλων, γεμιστήρων και εκρηκτικών.