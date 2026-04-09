Πασχαλινή εκεχειρία με την Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Όπως έγινε γνωστό, «με απόφαση του ανώτατου διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026».

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι αναμένει από την ουκρανική πλευρά να ακολουθήσει την ίδια στάση, υιοθετώντας αντίστοιχη εκεχειρία για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να διακόψουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, παραμένοντας ωστόσο σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιθετικών ενεργειών ή προκλήσεων.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι οδηγίες έχουν δοθεί στον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ώστε να εφαρμοστεί η παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με παράλληλη ετοιμότητα των στρατευμάτων για την αποτροπή πιθανών ενεργειών από την ουκρανική πλευρά.

