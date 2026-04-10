Ενεργειακό θρίλερ στην παγκόσμια αγορά προκαλεί η επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία της επίθεσης σε κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας αγωγού East West, σε μια περίοδο όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό περιορισμούς και η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν δοκιμάζεται.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων, η επίθεση σημειώθηκε στις 8 Απριλίου σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων και ο αγωγός East-West – μία από τις βασικές ενεργειακές «αρτηρίες» που επιτρέπουν τη μεταφορά πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Ο αγωγός, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, ιδιαίτερα σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης στον Περσικό Κόλπο. Όπως ανακοίνωσε το Ριάντ η παραγωγή έχει διακοπεί, κάτι που σημαίνει ότι χάνονται 700.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

BREAKING: A Saudi Energy Ministry official told the Saudi Press Agency that recent attacks forced a halt in operations at energy facilities. The strikes hit a pumping station on the East‑West pipeline, killing one, injuring seven and reducing about 700,000 bpd of output. pic.twitter.com/1lGyCex2HR — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 9, 2026

Καπνοί από το Abqaiq – «καρδιά» της Aramco

Δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος κατέγραψαν πυρκαγιά και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Abqaiq – τη μεγαλύτερη μονάδα σταθεροποίησης αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Η εγκατάσταση αυτή επεξεργάζεται περίπου το 5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που την καθιστά κομβικό κρίκο στην παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα.

❗️🇮🇷⚔️🇺🇲🇮🇱🇸🇦 – Despite a ceasefire agreement between the United States, Israel, and Iran, the East-West pipeline—known as Petroline—was attacked.



The pipeline transports crude oil from processing facilities in Saudi Arabia’s Eastern Province to the port of Yanbu on the Red Sea.… pic.twitter.com/qGftsdKlmf — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 10, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της δίμηνης εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τα ερωτήματα για τη σταθερότητα της συμφωνίας και την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.

Σε ένα περιβάλλον όπου η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, η στοχοποίηση εναλλακτικών διαδρομών, όπως ο αγωγός East-West, ενισχύει τον φόβο για νέες διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αναταράξεων στις αγορές.

