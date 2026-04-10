Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται στο Πακιστάν δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, μετά την προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων που επιτεύχθηκε τη Μεγάλη Τρίτη.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται με προηγμένα οπλικά συστήματα

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται εκ νέου με προηγμένα οπλικά συστήματα, ενόψει του ενδεχομένου επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προς το Ισλαμαμπάντ, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης.

«Θα γνωρίζουμε μέσα σε περίπου 24 ώρες αν οι συνομιλίες θα έχουν αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τραμπ, εκφράζοντας επιφυλακτικότητα ως προς τη στάση της ιρανικής πλευράς. Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν ήδη προχωρήσει στην ενίσχυση των ναυτικών δυνάμεων με προηγμένο στρατιωτικό εξοπλισμό, υπογραμμίζοντας ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, τα όπλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Κατά τις προηγούμενες επαφές πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη είχε τονίσει ότι θεωρεί αναφαίρετο δικαίωμά της τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για τις προθέσεις της ιρανικής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι οι θέσεις που παρουσιάζονται στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες διαφοροποιούνται από τις δημόσιες δηλώσεις.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι», δήλωσε ο Τραμπ. Μπροστά μας, λένε ότι ξεφορτώνονται όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι όλα έχουν εξαφανιστεί. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: «Όχι, θέλουμε να εμπλουτίζουμε». Οπότε θα το μάθουμε».

Την Τρίτη στο Στέιτ Ντιπάρμεντ οι συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο

Την Τρίτη του Πάσχα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα γίνει η πρώτη δια ζώσης συνάντηση, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στους Times of Israel.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον Νάντα Χαμαντέχ-Μοαουάντ, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιεχιέλ Λάιτερ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό Μάικλ Ίσα, οι οποίοι ηγούνται των αντιπροσωπειών του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ήδη πραγματοποιείται προπαρασκευαστική τηλεφωνική συνάντηση μεταξύ των τριών διπλωματών, καθώς και του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Νίνταμ.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν επιβεβαίωσε άμεσα τη συνάντηση. Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τραμπ κατά Ιράν: Δεν έχει διαπραγματευτικά χαρτιά πέρα από πίεση μέσω θαλάσσιων οδών

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιχειρεί να επηρεάσει τη διεθνή κοινότητα μέσω της γεωπολιτικής σημασίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρόμων, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί το βασικό μέσο πίεσης που διαθέτει στη διαπραγματευτική διαδικασία.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα ατού, εκτός από την βραχυπρόθεσμη εκβίαση της διεθνούς κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών» υπογράμμισε.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, η ιρανική ηγεσία δεν βρίσκεται σε ισχυρή θέση, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων αποτελεί μονόδρομο για την Τεχεράνη: «Ο μόνος λόγος που επιβιώνουν σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι Ιρανοί είναι καλύτεροι στο να χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και στις “δημόσιες σχέσεις” παρά στον πόλεμο» κατέληξε.

Μπλόκο του Ισραήλ στη συμμετοχή της Γαλλίας στις συνομιλίες για εκεχειρία στον Λίβανο

Μετά την αποβολή της Ισπανίας από το Κέντρο Συντονισμού που έχει συσταθεί για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το Ισραήλ φέρεται να αρνήθηκε να επιτρέψει στη Γαλλία να συμμετάσχει στις άμεσες συνομιλίες μεταξύ αυτού και του Λιβάνου, όπως αποκαλύπτει η Jerusalem Post.

Την ώρα που ο ισραηλινός στρατός έπνιξε στο αίμα τον Λίβανο με πάνω από 300 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες σε επιθέσεις σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στην JP ότι «η συμπεριφορά της Γαλλίας τον τελευταίο χρόνο -συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών που αποσκοπούσαν στον περιορισμό της ικανότητας του Ισραήλ να πολεμήσει στο Ιράν και η πλήρης έλλειψη προθυμίας να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να (…) αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ- έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η Γαλλία είναι άδικος μεσολαβητής».

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την άρνηση του Παρισιού να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη που μετέφεραν όπλα στο Ισραήλ να περάσουν από τον εναέριο χώρο της.

protothema.gr / cnn.gr