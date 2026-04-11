O Τζέι Ντι Βανς είχε συνομιλίες με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Βανς, μαζί με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συνομίλησαν με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, ο οποίος νωρίτερα συνάντησε και την ιρανική αντιπροσωπεία.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι συνομιλίες θα λειτουργήσουν ως ένα μέσο προόδου προς την κατεύθυνση μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε το γραφείο του Σαρίφ.

Iράν: Καμία συμφωνία με δόγμα «Πρώτα το Ισραήλ»

Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Ουάσιγκτον.

Όπως υποστήριξε, οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινηθούν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα, σε ευθυγράμμιση με το δόγμα «America First» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία «αν απέναντί μας βρίσκονται εκπρόσωποι του «Israel first», υπονοώντας ότι η επιρροή του Ισραήλ ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Τα στάδια των συνομιλιών

Οι συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), με τις αντιπροσωπείες να είναι σε ξεχωριστές αίθουσες.

Οι συζητήσεις θα γίνουν σε τρεις φάσεις.

Στην πρώτη φάση οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποιούν ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, ο οποίος ενεργεί ως κύριος μεσολαβητής.

Στην επόμενη φάση θα ξεκινήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν τα αιτήματα και τις θέσεις τους μέσω του διαμεσολαβητικού διαύλου του Πακιστάν, και όχι απευθείας.

Η τρίτη φάση θα είναι προεραιτική. Εάν σημειωθεί εποικοδομητική πρόοδος οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών θα προχωρήσουν σε απευθείας, πρόσωπο με πρόσωπο, διαπραγματεύσεις. Μέχρι τότε οι δύο αντιπροσωπείες θα είναι σε ξεχωριστές αίθουσες.

Οι συνομιλίες πάντως θα γίνουν σε ένα κλίμα καχυποψίας για τις πραγματικές προθέσεις και των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, ένα μεγάλο κέντρο Τύπου έχει στηθεί για τα διεθνή ΜΜΕ που έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για τις κρίσιμες συνομιλίες.

