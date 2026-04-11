Μία υψηλόβαθμη πηγή από την Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως ένδειξη «σοβαρής πρόθεσης» από την Ουάσινγκτον ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, η αποδέσμευση των κεφαλαίων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ», θέμα που αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς που μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ιρανικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν σήμερα το απόγευμα στο Ισλαμαμπάντ, σε μια κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του πολέμου.

