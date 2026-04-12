Χωρίς αποτέλεσμα έληξαν οι πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, να ανακοινώνει την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι, παρά τις 21 ώρες ουσιαστικών επαφών, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, καθώς η ιρανική πλευρά δεν αποδέχθηκε τους αμερικανικούς όρους.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε σύντομες δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν για τον ρόλο τους στη φιλοξενία και τη διαμεσολάβηση των συνομιλιών.

Όπως ανέφερε, οι πακιστανικές αρχές υπήρξαν «εξαιρετικοί οικοδεσπότες» και κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια για να βοηθήσουν τις δύο πλευρές να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Όποιες αδυναμίες προέκυψαν στη διαπραγμάτευση δεν οφείλονται στους Πακιστανούς, οι οποίοι έκαναν εξαιρετική δουλειά και προσπάθησαν πραγματικά να μας βοηθήσουν, εμάς και τους Ιρανούς, να καλύψουμε το χάσμα και να καταλήξουμε σε συμφωνία», σημείωσε.

.@VP in Islamabad, Pakistan: "We’ve had a number of substantive discussions with the Iranians. That’s the good news. The bad news is that we have not reached an agreement — and I think that’s bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America." pic.twitter.com/RLIQ30btO5 April 12, 2026

21 ώρες διαπραγματεύσεων χωρίς αποτέλεσμα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι επαφές με την ιρανική πλευρά διήρκεσαν συνολικά 21 ώρες και περιλάμβαναν ουσιαστικές συζητήσεις.

«Βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία εδώ και 21 ώρες και είχαμε μια σειρά από ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτά είναι τα καλά νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία, επισημαίνοντας πως η εξέλιξη αυτή είναι περισσότερο αρνητική για την Τεχεράνη παρά για την Ουάσιγκτον.

«Τα κακά νέα είναι ότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία και πιστεύω ότι αυτό είναι κακή εξέλιξη για το Ιράν πολύ περισσότερο από ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.

«Καθορίσαμε σαφείς κόκκινες γραμμές»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφείς τις θέσεις της κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρίνισαν ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές», σε ποια σημεία είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς και σε ποια όχι.

«Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, ποια ζητήματα είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε και ποια όχι. Το ξεκαθαρίσαμε όσο πιο σαφώς μπορούσαμε και εκείνοι επέλεξαν να μην αποδεχθούν τους όρους μας», σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική ομάδα βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Επικοινωνούσαμε διαρκώς με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω πόσες φορές μιλήσαμε μαζί του, ίσως μισή ντουζίνα, ίσως και δώδεκα φορές μέσα στις τελευταίες 21 ώρες», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα καλής πίστης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

«Διαπραγματευτήκαμε με καλή πίστη. Φεύγουμε από εδώ έχοντας καταθέσει μια πολύ απλή πρόταση, έναν τρόπο κατανόησης που αποτελεί την τελική και καλύτερη προσφορά μας. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα την αποδεχθούν», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το απλό γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μια ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο και δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να το πετύχουν γρήγορα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που διέθετε προηγουμένως η Τεχεράνη έχουν καταστραφεί, ωστόσο το κρίσιμο ζήτημα είναι η μακροπρόθεσμη δέσμευση της ιρανικής πλευράς.

«Το βασικό ερώτημα είναι αν βλέπουμε μια ουσιαστική βούληση από τους Ιρανούς να μην αναπτύξουν πυρηνικό όπλο, όχι μόνο τώρα ή σε δύο χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Ελπίζουμε ότι θα το δούμε», κατέληξε.

Οι ΗΠΑ πρέπει να εγκαταλείψουν «υπερβολικές και παράνομες απαιτήσεις» τους, λέει το Ιράν

Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν «υπερβολικές και παράνομες» απαιτήσεις τους, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.



«Η επιτυχία αυτής της διπλωματικής διαδικασίας εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την καλή πίστη της άλλης πλευράς, την απουσία κάθε υπερβολικής και παράνομης απαίτησης και την αποδοχή των νόμιμων δικαιωμάτων και των θεμιτών συμφερόντων του Ιράν», τόνισε μέσω X ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Tasnim: «Το Ιράν δεν βιάζεται να διαπραγματευτεί, η μπάλα τώρα στο γήπεδο των ΗΠΑ»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής» και ότι «το Ιράν δεν βιάζεται» να διαπραγματευτεί.



«Το Ιράν παρουσίασε λογικές προτάσεις στις διαπραγματεύσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής για να εξετάσει τα ζητήματα ρεαλιστικά», ανέφερε η πηγή.



Η πηγή κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έκαναν λάθος υπολογισμούς στις διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στον πόλεμο, και προειδοποίησε ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στο Στενό του Ορμούζ «μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνήσουν σε μια λογική συμφωνία».



Το Ιράν, πρόσθεσε η πηγή, «δεν βιάζεται».



Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ή τόπος για πιθανό επόμενο γύρο συνομιλιών.

Οι ΗΠΑ απαίτησαν «όλα όσα δεν μπορούσαν να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου»

Μια πηγή κοντά στην ιρανική αντιπροσωπεία λέει ότι οι ΗΠΑ απαίτησαν «μέσω διαπραγματεύσεων όλα όσα δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.



Η πηγή ανέφερε ότι «το Ιράν δεν αποδέχτηκε τους φιλόδοξους όρους της Αμερικής σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, την ειρηνική πυρηνική ενέργεια και πολλά άλλα ζητήματα».



