Η Χεζμπολάχ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι κρατά το «δάχτυλό της στη σκανδάλη» σε περίπτωση ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν αναφέρει: «Οι μαχητές θα κρατήσουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη επειδή είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην προδοσία του εχθρού».



Η 10ήμερη εκεχειρία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται μετά από περίπου έξι εβδομάδες συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, η οποία άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Σε απάντηση, το Ισραήλ πραγματοποίησε σφοδρές επιθέσεις εναντίον της οργάνωσης και επέκτεινε την χερσαία παρουσία του στον Λίβανο, με συνέπεια να εκτοπιστούν πάνω από 800.000 άνθρωποι.

Άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τον πόλεμο τον Λίβανο άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις των ισραηλινών δυνάμεων.

