Σε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στον διεθνή αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού του διαβόητου καρτέλ των Κίναχαν, Ντάνιελ Κίναχαν, στο Ντουμπάι. Η επιχείρηση σηματοδοτεί πιθανή αρχή του τέλους για ένα δίκτυο που είχε εξελιχθεί σε πολυεθνική εγκληματική αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων, με διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και βίαιες συγκρούσεις στην Ευρώπη.

Η σύλληψη έρχεται έπειτα από χρόνια διεθνούς καταδίωξης, αμερικανικών κυρώσεων και στενής συνεργασίας αστυνομικών αρχών, ενώ θεωρείται κομβικό πλήγμα σε μία από τις πιο ισχυρές και διαβόητες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν απασχολήσει ποτέ τις ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας.

Οι αρχές είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τον Ιρλανδό φυγόδικο εδώ και χρόνια

Διεθνής επιχείρηση και σύλληψη στο Ντουμπάι

Ο Ντάνιελ Κίναχαν, 48 ετών, συνελήφθη την Τετάρτη στο Ντουμπάι, κατόπιν εντάλματος που είχε εκδοθεί από τα ιρλανδικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Κίναχαν διέμενε στο Ντουμπάι από το 2017 και καταζητείτο για τη φερόμενη συμμετοχή του σε διεθνές εγκληματικό δίκτυο. Οι ιρλανδικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η σύλληψη συνδέεται με τη διαδικασία έκδοσής του, βάσει της σχετικής συμφωνίας μεταξύ Ιρλανδίας και ΗΑΕ.

Κατηγορίες για παγκόσμιο εγκληματικό δίκτυο

Οι Κίναχαν φέρονται να είχαν δημιουργήσει μια εγκληματική αυτοκρατορία με δραστηριότητα που κάλυπτε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής διακίνησης ναρκωτικών, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για το ένα τρίτο των εισαγωγών κοκαΐνης στην ήπειρο.

Ο Ιρλανδός ζούσε στο Ντουμπάι εδώ και χρόνια, μακριά από το πεδίο δράσης των αρχών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει από το 2022 κυρώσεις και είχαν ανακοινώσει αμοιβή έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή καταδίκη ηγετικών στελεχών του δικτύου.

Παράλληλα, οι βρετανικές και ιρλανδικές αρχές αποδίδουν στο καρτέλ εμπλοκή σε δολοφονίες, διακίνηση όπλων και εκτεταμένο οργανωμένο έγκλημα.

Αιματηρή βεντέτα στον ιρλανδικό υπόκοσμο

Το όνομα των Κίναχαν συνδέεται με μία από τις πιο αιματηρές βεντέτες στην ιστορία του ιρλανδικού οργανωμένου εγκλήματος, με πάνω από 12 νεκρούς σε συγκρούσεις με την οικογένεια Χατς.

Η βία κορυφώθηκε μετά τη δολοφονία του Γκάρι Χατς το 2015, ενώ η ένοπλη επίθεση στο Regency Hotel στο Δουβλίνο το 2016 θεωρείται σημείο καμπής της σύγκρουσης.

2/ Daniel Joseph Kinahan (born 1977) is the alleged leader of the Kinahan Organised Crime Group — better known as the Kinahan Cartel. Irish police say he ran a ruthless transnational machine worth €1 BILLION. Son of convicted drug lord Christy Kinahan. Apple didn’t fall far. pic.twitter.com/BCKX68FwCl — JustIrelandNews 🇮🇪 (@Jaxsonmurph) April 19, 2026

Διεθνής καταδίωξη

Τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς αρχές ενίσχυσαν την πίεση προς το δίκτυο, με συλλήψεις δεκάδων μελών σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με οικονομικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Η συνεργασία Ιρλανδίας, ΗΠΑ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η σύλληψη του Ντάνιελ Κίναχαν μπορεί να οδηγήσει στη σταδιακή αποδόμηση της οργάνωσης.

Οι ιρλανδικές αρχές έχουν ήδη καταθέσει δικογραφίες που περιλαμβάνουν κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες, με την έκδοσή του να θεωρείται το επόμενο κρίσιμο στάδιο της υπόθεσης.

Οι Αρχές εκφράζουν αισιοδοξία ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για ένα από τα πιο ισχυρά εγκληματικά δίκτυα που έχουν δραστηριοποιηθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

protothema.gr