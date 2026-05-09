Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που επικαλείται πολλές πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες, η ακριβής κατανομή εξουσίας στο κατακερματισμένο ιρανικό καθεστώς παραμένει ασαφής, αλλά ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιθανότατα βοηθά στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο το Ιράν διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και αρκετούς από τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας και μέχρι και σήμερα η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει οπτικά το πού βρίσκεται, αναφέρουν οι πηγές στο CNN. Ζει, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters, με παραμορφωμένο πρόσωπο, σοβαρά τραύματα στα πόδια και ίσως ακρωτηριασμένος

Μέρος της αβεβαιότητας οφείλεται στο ότι ο Χαμενεΐ δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές για επικοινωνία, αλλά αλληλεπιδρά μόνο με όσους μπορούν να τον επισκεφθούν αυτοπροσώπως ή μέσω αγγελιοφόρων.

Ο Χαμενεΐ παραμένει απομονωμένος ενώ συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική θεραπεία για τους τραυματισμούς του, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών εγκαυμάτων στη μία πλευρά του σώματός του που επηρεάζουν το πρόσωπο, το χέρι, τον κορμό και το πόδι του, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Εχουν πρόσβαση;

Όσα γνωρίζουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι για την κατάσταση του Χαμενεΐ βασίζονται σε πληροφορίες που συλλέγονται από άτομα που επικοινωνούν μαζί του, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος. Ωστόσο, υπάρχει αμφιβολία μεταξύ αναλυτών σχετικά με το αν ορισμένοι μέσα στη δομή εξουσίας του Ιράν ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση στον Χαμενεΐ ώστε να χρησιμοποιούν την εξουσία του για να προωθούν δικές τους ατζέντες.

Ο πόλεμος έχει αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά δεν τις έχει καταστρέψει, σύμφωνα με αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών. Μια πρόσφατη έκθεση της CIA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν πιθανότατα μπορεί να αντέξει έως και τέσσερις ακόμη μήνες τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό χωρίς πλήρη αποσταθεροποίηση της οικονομίας του.

Παρότι οι αμερικανικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ιράν για διπλωματικό τέλος του πολέμου, μία πηγή με γνώση των τελευταίων πληροφοριών είπε στο CNN ότι υπάρχουν ενδείξεις πως είναι αρκετά απομακρυσμένος από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προσβάσιμος μόνο περιστασιακά.

Ως αποτέλεσμα, ανώτερα στελέχη των Φρουρών, ουσιαστικά διαχειρίζονται τις καθημερινές λειτουργίες μαζί με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, πρόσθεσε η πηγή. «Δεν υπάρχει ένδειξη ότι δίνει πραγματικά εντολές σε συνεχή βάση, αλλά ούτε και αποδείξεις ότι δεν το κάνει», δήλωσε δεύτερη πηγή με γνώση των αμερικανικών εκτιμήσεων, αναφερόμενη στον Χαμενεΐ.

Πρόβλημα για Τραμπ

Τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία και τη θέση του Χαμενεΐ μέσα στο πλέον κατακερματισμένο ιρανικό καθεστώς έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση Τραμπ, καθώς κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι δεν είναι σαφές ποιος έχει πραγματικά την εξουσία να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Το σύστημά τους παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό, και αυτό ίσως αποτελεί εμπόδιο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο Rubio την Παρασκευή, μιλώντας ενόψει της αναμενόμενης απάντηση του Ιράν στην τελευταία πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

naftemporiki.gr