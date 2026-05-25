Σε μυστική τοποθεσία κρύβεται ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επικοινωνώντας μέσω δικτύου αγγελιοφόρων λόγω φόβου ισραηλινής δολοφονίας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CBS News. Η απομόνωσή του προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν, καθώς ακόμη και ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι αδυνατούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.

Σύμφωνα με πηγές των ΗΠΑ, κάθε πληροφορία που λαμβάνει ο Χαμενεΐ φτάνει με καθυστέρηση και οι απαντήσεις του παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι αυτό εξηγεί τη φράση «Ο ανώτατος ηγέτης συμφώνησε στο πλαίσιο» ή «Περιμένουμε απάντηση για τα τελικά σημεία της συμφωνίας», καθώς η επικοινωνία του είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη.

Η διαδοχή και οι τραυματισμοί

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διορίστηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του και προηγούμενο ανώτατο ηγέτη, Άλι Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε επίσης κατά τις επιθέσεις και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ή ακουστεί από τον Μάρτιο.

Όπως αναφέρει η έκθεση του CBS, δεν είναι μόνο ο Μοτζτάμπα που έχει κρυφτεί. Άλλα ανώτατα στελέχη της Ιρανικής κυβέρνησης περνούν εβδομάδες σε καταφύγια και προσπαθούν να αποφύγουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι η προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ τους μοιάζει «σαν σίτκομ», λόγω της πλήρους απογοήτευσης που προκαλεί η κατάσταση.

Η απομόνωση της ιρανικής ηγεσίας έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης. Η καθυστέρηση αυτή δυσχεραίνει την λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία για την τελική μορφή των συμφωνιών, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

protothema.gr