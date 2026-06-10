Για έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή του νησιού Κεσμ, στον νότιο Ιράν, έκανε λόγο το πρωί της Τετάρτης το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι τα αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν νόμιμη πράξη αυτοάμυνας βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκε έκρηξη στην περιοχή του νησιού Κεσμ, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «η ακριβής φύση αυτών των ήχων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη», χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό ή για τυχόν ζημιές και θύματα.

Το Mehr ανέφερε ακόμη ότι η επαρχία Χορμοζγκάν και οι παράκτιες περιοχές του Περσικού Κόλπου δέχθηκαν επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές αντιμετωπίστηκαν με «άμεση απάντηση» από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα την κατάρριψη του Apache για να πλήξουν στόχους στον νότο, λέει το Ιράν

Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποίησαν ως αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ για να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι «το αμερικανικό καθεστώς εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον περιοχών στο νότιο Ιράν με πρόσχημα την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ».

ABD Kara Kuvvetleri’ne ait Apache taarruz helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.



Helikopterde bulunan iki mürettebat güvenli şekilde kurtarıldı.



-NYT pic.twitter.com/wron3zV2bs June 9, 2026

Το ιρανικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 2, η οποία απαγορεύει τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις. Η Τεχεράνη επικαλείται παράλληλα το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα νόμιμης αυτοάμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ τόνισε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, τις οποίες χαρακτήρισε σημεία εκκίνησης επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να στοχοποιήσει βάσεις και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον της».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία και άλλων στόχων στον Κόλπο, μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι στόχευσαν συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις παρακολούθησης ραντάρ στο νότιο Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη του αμερικανικού Apache, για την οποία είχε κάνει λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν πως «σχεδόν όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν». Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για αμερικανικές απώλειες ή ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 20 ιρανικούς στόχους, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις στο νησί Κεσμ, στην παράκτια πόλη Σιρίκ και στην περιοχή Τζασκ, στον νότιο Ιράν.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ το τελευταίο διάστημα ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, ελάχιστα σημάδια ουσιαστικής προόδου έχουν καταγραφεί μετά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιβάλλει περιορισμούς σε μεγάλο μέρος της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που εφαρμόζεται από τις 13 Απριλίου, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Πακιστάν για προσέγγιση των δύο πλευρών και εξεύρεση συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου με κοινές ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

protothema.gr