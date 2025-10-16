«Η Ευρώπη και η Μεσόγειος δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επί της έγκρισης από το Κολλέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του Συμφώνου, η Πρόεδρος της Κομισιόν έκανε αναφορά και στο νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρόσβεσης στη Κύπρο, το οποίο και εξήγγειλε η ίδια τον περασμένο Σεπτέμβριο από το Στρασβούργο, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης. Τέλος για τη Γάζα, έκανε λόγο για έναν «πόλεμο που έχει λήξει», διεκδικώντας ρόλο για την ΕΕ την επόμενη μέρα στην περιοχή.

Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, «μια ιστορική πρωτοβουλία που αναγνωρίζει ότι η Μεσόγειος δεν ήταν ποτέ απλώς μια θάλασσα, αλλά μια γέφυρα μεταξύ ηπείρων, για ανθρώπους, αγαθά και ιδέες», ανταλλαγές διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τον τρόπο ζωής.

«Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη και η Μεσόγειος δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη. Σήμερα, το μέλλον των δύο ακτογραμμών είναι πιο συνδεδεμένο από ποτέ», πρόσθεσε. Σχετικά με την οικονομία, ανέφερε ότι οι δεσμοί με τη νότια γειτονιά έχει αυξηθεί με το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της υπόλοιπης Μεσογείου να έχει αυξηθεί πάνω από 60% σε μόλις πέντε χρόνια.

«Γι’ αυτό σήμερα κάνουμε μια ξεκάθαρη πρόταση στους γείτονές μας: να δημιουργήσουμε έναν Κοινό Μεσογειακό Χώρο, με στόχο την προοδευτική ολοκλήρωση μεταξύ μας. Αυτό είναι η ουσία του Συμφώνου για τη Μεσόγειο,» τόνισε η κ. φον ντερ Λάιεν, εξηγώντας ότι το Σύμφωνο είναι το αποτέλεσμα διαλόγου και έντονης συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη.

«Είναι ένα σύμφωνο μεταξύ εταίρων, που επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τους ανθρώπους, την οικονομία, και τη σύνδεση μεταξύ ασφάλειας, ετοιμότητας και μετανάστευσης», είπε.

Για κάθε πυλώνα, η κ. φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για πρωτοβουλίες που θα φέρουν πραγματική αλλαγή στο έδαφος, κάνοντας λόγο για πάνω από 100 συγκεκριμένες ιδέες και δράσεις. Από τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου της Μεσογείου και τη σύνδεση των πολιτιστικών μας ιδρυμάτων και των κοινωνιών των πολιτών, μέχρι την κατασκευή εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη Μεσόγειο και μια νέα πρωτοβουλία για μεσογειακές start-ups. Από τη διαχείριση της μετανάστευσης από κοινού μέχρι το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρόσβεσης στη Κύπρο. «Η λίστα είναι πολύ μεγαλύτερη», τόνισε, κάνοντας λόγο για ένα σχέδιο δράσης με τους 10 νότιους γείτονές της ΕΕ. «Γιατί, όπως λέει και μια παροιμία που μοιράζονται όλες οι χώρες της περιοχής, τα λόγια πετούν, τα έργα μένουν», σημείωσε.

Η ΕΕ αναμένεται να κινητοποιήσει τα χρηματοδοτικά της εργαλεία, ωστόσο σύμφωνα με την κ. φον ντερ Λάιεν θα κινητοποιηθούν και ιδιωτικές επενδύσεις. «Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε την τριγωνική συνεργασία, ιδιαίτερα με τις χώρες του Κόλπου. Η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για έργα όπως ο Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης».

Αναφερόμενη στον πόλεμο στη Γάζα, η Φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για έναν πόλεμο που έχει λήξει: «Ο καταστροφικός πόλεμος στη Γάζα έχει τελικά λήξει, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή όχι μόνο για τη Γάζα, αλλά και για την ΕΕ και την ευρύτερη Μεσόγειο—μια στιγμή κατά την οποία το μέλλον της περιοχής ξαναγράφεται».

«Η Ευρώπη έχει συμφέρον να διαμορφώσει ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας. Γιατί αυτή είναι η κοινή μας περιοχή. Και θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας ως εταίροι. Αυτή είναι η δέσμευσή μας για την κοινή μας μεσογειακή πατρίδα», είπε κλείνοντας.

ΚΥΠΕ