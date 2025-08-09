Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημέρωσε για τη συμβολή αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Σε κυβερνητική ενημέρωση για την αποστολή στη Γάζα αναφέρθηκε ότι το Σάββατο 9 Αυγούστου διεξήχθη με επιτυχία αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

​Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού των Υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΞ. και ΥΠΕΘΑ) με τις αρμόδιες ιορδανικές αρχές, εκτέλεσαν ρίψη τροφίμων (συνολικά 8,5 τόνους) σε ζώνες ρίψεως, εντός της Λωρίδας της Γάζας.

​Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C-130H και C–27J) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).