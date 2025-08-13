Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα, όταν ρίψη νερού από ελικόπτερο προκάλεσε ισχυρό στροβιλισμό αέρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα «Εποχικοί Πυροσβέστες» στο Facebook, η ένταση του αέρα από τον έλικα έσπασε κλαδιά δέντρων, τα οποία έπεσαν πάνω σε διερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αποφυγή τραγωδίας από καθαρή τύχη.

Οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες εκκένωσης που αποστέλλονται μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

«Ακολουθήστε αυστηρά τις εντολές εκκένωσης του 112. Απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Πάτρα έχει μπει πλέον μέσα σε αστικό ιστό», σημειώνουν στη λεζάντα της ανάρτησης οι «Εποχικοί Πυροσβέστες».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

iefimerida.gr