Μεθόδευση που οργάνωσαν συγγενείς του καταγγέλλει ο τραγουδιστής, ο οποίος δηλώνει «πικραμένος και αγανακτισμένος» μετά τον εγκλεισμό του σε δη Μεθόδευση που οργάνωσαν συγγενείς του καταγγέλλει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος δηλώνει «πικραμένος και αγανακτισμένος» μετά τον εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική δομή προχθές Πέμπτη (14/8), όπου και παραμένει.



Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη, ο τραγουδιστής τον Σεπτέμβριο «θα πιάσει κανονικά το μικρόφωνο όπως έχει συμφωνήσει με το Fever».

Σε ερώτημα που του έγινε αν θα βγει άμεσα από τη δομή, ο κ. Μερκουλίδης είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βγει τη Δευτέρα, απάντησε «θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό». Πρόσθεσε δε ότι «δεν έγινε απολύτως τίποτα, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί την εξέλιξη αυτή».



Σχετικά με την επικοινωνία του Μαζωνάκη με τους συγγενείς του, ο δικηγόρος του αποκάλυψε ότι «τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τους στενούς συγγενείς του. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δεν βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων».

Εν τω μεταξύ, υπήρξε και άλλη μια προσπάθεια της αδελφής του Μαζωνάκη να πάει στο σπίτι του πριν από έναν μήνα, με τον τραγουδιστή να αρνείται κάποια συνάντηση.



«Ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα», αποκάλυψε ακόμη ο δικηγόρος.

Τέλος, σχετικά με τον εγκλεισμό, κατά τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε μετά από αίτημα των συγγενών και του εντολέα του. «Ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει ότι συγγενής του είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τρίτα πρόσωπα ή και για τον εαυτό το», είπε για να προσθέσει ότι ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός και δεν ζητείται συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Αποφασίζει ο εισαγγελέας που κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει ο φερόμενος ως ασθενής να μεταφερθεί σε δημόσια δομή για να εξεταστούν όσα υποστηρίζουν οι συγγενείς», συμπλήρωσε.

Διαμάχη με την οικογένεια

Τον Μάιο του 2024 έγινε γνωστό ότι ο Μαζωνάκης είχε εμπλακεί σε μια σκληρή δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω, η οποία ήταν η πιο στενή του συνεργάτιδα και πρόσωπο που εμπιστευόταν απόλυτα τα προηγούμενα χρόνια. Η βαθιά κρίση στις σχέσεις τους, τον απομάκρυνε και από τους γονείς του, καθώς όπως είχε γίνει τότε γνωστό, δεν είχαν πάρει το μέρος του.

Και πριν συμβεί όμως αυτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη απομακρυνθεί από φίλους και γνωστούς, έχοντας περιορίσει πολύ τον κύκλο των ανθρώπων που συναναστρεφόταν. Και ενώ στον χώρο της νύχτας, είχε βγει η φήμη πως ο 53χρονος τραγουδιστής ήταν πλέον ένας «δύσκολος» συνεργάτης, η επιτυχημένη τηλεοπτική του επιστροφή με το The Voice (όπου αναμενόταν να συνεχίσει και στον νέο κύκλο που ξεκινάει γυρίσματα τον Σεπτέμβριο), τον έφεραν πάλι κοντά στο ευρύ κοινό και είχαν κάνει καλό στην ψυχολογία του.

protothema.gr