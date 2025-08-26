Λίγες ημέρες μετά το εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο, όπου είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να επιστρέφει στην καθημερινότητά του.

Το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου, ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται στη θάλασσα με σκάφος. Στο σύντομο κλιπ που ανάρτησε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ακούγεται να λέει: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα».

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια από θαυμαστές και φίλους του καλλιτέχνη, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν στήριξη και ευχές για την υγεία και την προσωπική του ηρεμία.

Το βίντεο μέσα από το δωμάτιό του στο Δρομοκαΐτειο

Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ημέρα που έλαβε και επισήμως εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σε δημοσίευση που έκανε στο Instagram έδειξε εικόνες από τον χώρο όπου έμεινε τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα το κρεβάτι, τη θέα από το δωμάτιο αλλά και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του ήταν γραμμένη η φράση: «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Στο βίντεο που είχε τραβηχτεί στις 15 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε: «Συνεχίζεται…».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Ο δικηγόρος του τόνισε σχετικά: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος».

Όπως υποστηρίζει ο καλλιτέχνης, ο εγκλεισμός του δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά μέρος οργανωμένης ενέργειας από στενούς συγγενείς του, με στόχο να ανακοπούν οι κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», ανέφερε ο δικηγόρος του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό νόσημα και κάνει λόγο για σκευωρία. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί δημόσια με συνέντευξη, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η συμφωνία συνεργασίας του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για τη φθινοπωρινή σεζόν.

