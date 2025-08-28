Σοκ προκαλεί η είδηση από την Καστοριά, όπου δύο 16χρονοι έφηβοι – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οι οικογένειές τους τους αναζητούσαν όλη τη νύχτα, χωρίς να γνωρίζουν την τραγική εξέλιξη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στην εθνική οδό Καστοριάς–Αμυνταίου. Το όχημα που οδηγούσε ο 16χρονος φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του, αφού πρώτα προσπάθησε να φρενάρει, γκρέμισε συρματόπλεγμα και κατέληξε σε χωράφι. Ο θάνατος των δύο παιδιών ήταν ακαριαίος, πριν προλάβουν να φτάσουν διασώστες του ΕΚΑΒ και η τροχαία.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα να προσπαθούν επί ώρα να απελευθερώσουν τα σώματα των εφήβων από τα συντρίμμια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς οι ανήλικοι βρέθηκαν πίσω από το τιμόνι και κατάφεραν να πάρουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς τους ανησυχούσαν και τους αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ.

Το τραγικό συμβάν έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία, όπου έχασε τη ζωή του ένα 9χρονο κορίτσι, ενώ η 11χρονη αδελφή του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

