Ανακοινώθηκαν σήμερα τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια και θα λειτουργήσουν από φέτος στην Έλλαδα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το κυπριακό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Πρόκειται για τα:

1. The Open University Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη

· Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

· Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

· Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών

2. The University of YORK CITY στη Θεσσαλονίκη

· Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών

· Σχολή Επιστημών

· Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

3. The University of Keele, Greece στην Αθήνα

· Νομική Σχολή

· Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

· Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

4. University of Nicosia UNIC ATHENS στην Αθήνα

· Ιατρική Σχολή

· Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών

· Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

· Σχολή Επιστημών και Μηχανικής

· Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας

· Νομική Σχολή

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα:

Εκδόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια του αρμοδίου Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαϊωάννου, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Τα πρώτα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι τα εξής:

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

