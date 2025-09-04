Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Πατήσια, στην οδό Σκρα, όπου μια 34χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που επιχειρούσε να φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 3 και 5 ετών, ενώ ο σύζυγός της, επιστρέφοντας, αντίκρισε το σοκαριστικό θέαμα: τη γυναίκα νεκρή μαζί με το βρέφος της. Αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της, ενώ πάνω της βρέθηκε ακόμη ο ομφάλιος λώρος.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, που έσπευσε στο σημείο, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η γυναίκα, περίμενε να γεννήσει τις επόμενες ημέρες ωστόσο κάτι συνέβη και γέννησε πρόωρα.

Σύζυγος: «Γύρισα σπίτι και τη βρήκα νεκρή, δεν είδα κανένα ψαλίδι»

Ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, είπε στις Αρχές πως ανησύχησε όταν δεν μπορούσε να την εντοπίσει, καθώς το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι τους στα Πατήσια, είδε τη γυναίκα του και το νεογέννητο στο πάτωμα του σαλονιού, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ίδιος, με τη βοήθεια γειτόνισσας, προσπάθησε να επαναφέρει τη γυναίκα του κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, γύρισα από τη δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, τη βρήκα νεκρή. Δεν είδα κανένα ψαλίδι», είπε στο protothema.gr ο σύζυγός της.

«Στο σπίτι είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά»

Μία γειτόνισσα της γυναίκας είπε: «Ήταν ένα αξιόλογο άτομο, την είχα γνωρίσει στο σούπερ μάρκετ. Δεν έπρεπε να την αφήσουν μόνη στο σπίτι ενώ ήταν έγκυο. Λυπάμαι πολύ. Εγώ το έμαθα από την τηλεόραση και μου το είπε και ο αδερφός της. Ήταν στο μήνα της για να γεννήσει. Ο σύζυγος από όσο ξέρω δούλευε. Εμένα μου είπε ο αδερφός της ότι έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της».

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το περιβάλλον της μητέρας, η γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι.

Τι είπαν στην αστυνομία συγγενείς και το 5χρονο παιδάκι

Συγγενείς της 34χρονης βρέθηκαν στο σημείο και σύμφωνα με πληροφορίες είπαν στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια ήταν κατά των γιατρών, αλλά δεν γνώριζαν εάν η γυναίκα είχε επισκεφθεί γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης ώστε να γνωρίζει ποια θα ήταν η πιθανή ημερομηνία γέννησης.

Το παιδάκι των 5 ετών που ήταν στο σπίτι την ώρα που συνέβη η τραγωδία μαζί με το αδερφάκι του ηλικίας 3 ετών, έχει πει στις Αρχές πως η μητέρα του είχε αιμορραγία και έπειτα γεννήθηκε το μωρό. Στη συνέχεια μαζί με την μαμά του, πήγαν το νεογνό στο μπάνιο για να το καθαρίσουν, ενώ το παιδί επιβεβαίωσε πως ο πατέρας έλειπε από το σπίτι και ήρθε μετά στο διαμέρισμα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και ο ιατροδικαστής θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα, ωστόσο το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας απομακρύνεται.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

protothema.gr