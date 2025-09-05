Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5 Σεπτεμβρίου) στην Αθήνα, όταν πεζός παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού και διαμελίστηκε, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αχιλλέως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι ηλικιωμένος άστεγος, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές από αφύλακτο σημείο.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας φαινόταν να αναζητά διάβαση για να περάσει στην απέναντι πλευρά. Μη βρίσκοντάς την, φέρεται να σκαρφάλωσε τα κάγκελα και να κατέβηκε στις ράγες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο συρμό.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του άτυχου άνδρα από το σημείο.

cnn.gr / protothema.gr