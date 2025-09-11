Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, κοντά στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, με αποτέλεσμα το επιβατικό να τυλιχθεί στις φλόγες. Η οδηγός του, μια 70χρονη γυναίκα από το Αίγιο, εντοπίστηκε απανθρακωμένη. Λίγο αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του και ο άνδρας που επέβαινε στο αγροτικό, το οποίο ήταν δηλωμένο στα Μέγαρα. Ο συνοδηγός του οχήματος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Αυτόπτες μάρτυρες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι το αγροτικό κινούνταν ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ άλλοι αναφέρουν πως ο οδηγός επιχείρησε προσπέραση και έχασε τον έλεγχο.

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Μάρτυρας που μίλησε στο iefimerida.gr περιέγραψε σκηνές χάους, λέγοντας ότι μετά τη σφοδρή σύγκρουση ακολούθησαν εκρήξεις:

«Ακούσαμε ένα μπαμ και αμέσως είδαμε φωτιά. Τρέξαμε με πυροσβεστήρες, καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά στο δεύτερο όχημα, αλλά το ΙΧ κάηκε ολοσχερώς. Οι επιβάτες του αγροτικού είπαν ότι το άλλο όχημα είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό έγινε πραγματικά ή ειπώθηκε από το σοκ».

protothema.gr / iefimerida.gr