Μια απρόσμενη ανακάλυψη έθεσε σε συναγερμό τις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (12 Σεπτεμβρίου) στην «καρδιά» της πρωτεύουσας, όπως μεταδίδουν ελλαδικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με είδηση του Newsbreak, η οποία αναμεταδόθηκε και σε άλλα Μέσα, ανώτατος δικαστής, ήταν υπό στενή παρακολούθηση μέσω «κοριού».

Επιχειρώντας να ελέγξει το όχημά του σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, εντόπισε μέσα στο πορτμπαγκάζ μια μικρή συσκευή που είχε τοποθετηθεί προσεκτικά, χωρίς να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το εύρημα προκάλεσε έντονη ανησυχία, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αμέσως η Άμεση Δράση.

Η κινητοποίηση

Μέσα σε λίγα λεπτά, το σημείο αποκλείστηκε και κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες: άνδρες της Κρατικής Ασφάλειας, ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεκόπη, καθώς υπήρχε φόβος ότι επρόκειτο για μηχανισμό με εκρηκτικά.

Το απρόσμενο αποτέλεσμα

Ο ενδελεχής έλεγχος κατέληξε σε μια αποκάλυψη που ίσως είναι ακόμη πιο ανησυχητική: η συσκευή δεν περιείχε εκρηκτικά, αλλά αποδείχθηκε ότι πρόκειται για κοριό παρακολούθησης. Ένα εύρημα που δείχνει πως ο δικαστής βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση, γεγονός που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.

Το υπόβαθρο

Ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός έχει στο ενεργητικό του σημαντικές υποθέσεις. Αυτό καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο σοβαρό, καθώς η παρουσία κοριού σε όχημά του μπορεί να συνδέεται με προσπάθεια άσκησης πίεσης ή μεθοδευμένης παρακολούθησης.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστωθεί ποιος τοποθέτησε τη συσκευή και με ποιον σκοπό.