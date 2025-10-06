Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον Ωρωπό της Αττικής, όταν 47χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου, την χτύπησε και έπειτα την απήγαγε. Ο δράστης φέρεται να μετέφερε την 37χρονη στο σπίτι του, όπου την κράτησε κλειδωμένη μαζί του.

Στο σημείο πήγε η Αστυνομία με διαπραγματευτή της Αστυνομίας και μετά από λίγο ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα και αμφότεροι βγήκαν από το σπίτι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 37χρονη τον έπεισε να ανοίξει την πόρτα και να την αφήσει ελεύθερη.

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια συνέλαβαν τον άνδρα.

protothema.gr