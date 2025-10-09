Mε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια νοσηλεύεται στη Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν» η 39χρονη έγκυος στον τρίτο μήνα, η οποία το βράδυ της Δευτέρας έπεσε θύμα άγριας επίθεσης με πιρούνι από τον 43χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στο Νέο Ψυχικό στην Αθήνα.

Η 39χρονη υπεβλήθη χθες σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και, σύμφωνα με πληροφορίες, η όραση της έχει αποκατασταθεί στο αριστερό μάτι αλλά κινδυνεύει να χάσει το δεξί της μάτι ενώ το έμβρυο που κυοφορεί δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η άτυχη γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ καθώς το βράδυ της Δευτέρας έζησε έναν εφιάλτη στα χέρια του 43χρονου συντρόφου της ο οποίος την κάρφωνε με μανία με το πιρούνι χωρίς να λογαριάζει την κατάστασή της.

Όπως περιγράφουν οι νοσηλευτές που την επισκέφτηκαν στο θάλαμό της το θύμα έφερε εκατοντάδες πιρουνιές στο πρόσωπο και αν ο ομοεθνής σύντροφός της, από τη Γεωργία, συνέχιζε θα την είχε σκοτώσει.

Η ίδια φέρεται να είπε στους γιατρούς που την εξέτασαν στα επείγοντα τα ξημερώματα της Τρίτης ότι βγήκε γυμνή στον δρόμο και έτρεχε για να σωθεί.

«Χθες το χειρουργείο ήταν πάνω από 2,5 ώρες. Το αριστερό μάτι, τη ρώτησα, μου λέει έχει αρχίσει και βλέπει. Είναι ανοιχτό και βλέπει.

Το δεξί είναι κλειστό και δεν ξέρουμε τι εξέλιξη τι εξέλιξη θα έχουμε από το δεξί μάτι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην το έχασε η γυναίκα.

Ήταν ένα φρικτό περιστατικό που συναντήσαμε για πρώτη φορά, με πιρούνι, γυναίκα χτυπημένη στο πρόσωπο με εκατοντάδες πιρουνιές.

Είναι θαύμα πως γλίτωσε. Ήταν όλο το πρόσωπο χτυπημένη. Πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος ο άνθρωπος αυτός. Ήθελε να τη σκοτώσει μάλλον, να της αφαιρέσει τη ζωή.

Πως γλίτωσε είναι θαύμα. Όχι μόνο τα μάτια της, ήταν σε όλο το πρόσωπο, λαιμό και στα χέρια εκατοντάδες σημάδια.

Ήρθε με ΕΚΑΒ 3 τη νύχτα και την κάναμε εισαγωγή στα επείγοντα τα δικά μας. Από τα λεγόμενά της λέει ότι πετάχθηκε στο δρόμο γυμνή και έτσι γλίτωσε μάλλον», αναφέρει ο νοσηλευτής και Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό, κ. Γιάννης Πλαγιαννάκος.

Η μαρτυρία νοσηλευτή για την έγκυο

Επιπλέον, η οικογενειακή φίλη της 39χρονης η οποία αργά το βράδυ της Δευτέρας κλήθηκε από την πεθερά του θύματος να πάει στο σπίτι και να τη βοηθήσει.

Όπως περιγράφει, βρήκε την 39χρονη σε μια λίμνη αίματος και έντρομη από όσα είχε περάσει. Παράλληλα, τονίζει πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο δράστης έγινε βίαιος απέναντι στην 39χρονη.

«Η κοπέλα είναι καλά τώρα, είναι στο Νοσοκομείο και σήμερα είναι καλύτερα. Πρώτη φορά έγινε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο πράγμα.

Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε αυτό. Εμένα με πήρε νύχτα τηλέφωνο η πεθερά της, που είναι στην Αμερική, και πήγα εγώ.

Πέρασα πολύ μεγάλο φόβο γιατί η κοπέλα είχε πολλά αίματα. Όχι κάτι για να πεθάνει αλλά ήταν μέσα στα αίματα», λέει η φίλη του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καβγάς το βράδυ της Δευτέρας ξεκίνησε όταν ο 43χρονος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, πήγε στο σπίτι της 39χρονης, στο Νέο Ψυχικό, και ζήτησε να μάθει αν είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί.

protothema.gr