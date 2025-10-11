Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Σαντορίνη, όπου αγοράκι 6 ετών από την Ινδία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του και συμμετείχε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία. Παρά το γεγονός ότι οι γονείς του βρίσκονταν επίσης στην πισίνα, δεν αντιλήφθηκαν τη στιγμή που το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από προσωπικό του ξενοδοχείου, όμως ήταν ήδη αργά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε μέσα σε επτά λεπτά και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του διευθυντή του ξενοδοχείου και του υπεύθυνου της πισίνας, ενώ δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν υπήρχε ναυαγοσώστης την ώρα του συμβάντος. Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Θήρας.

Protothema.gr