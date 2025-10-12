Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι είναι εκτός κινδύνου, ενώ πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν πως ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή διάθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος ενημέρωσε ότι «ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Η νοσηλεία του προβλέπεται να συνεχιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις και οι σχετικές εκτιμήσεις των γιατρών.

