Το φιλανθρωπικό δείπνο που διοργανώθηκε στο Βρετανικό Μουσείο, στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα προκάλεσε σάλο.

Στο δείπνο υπό τον τίτλο Pink Ball, που αποτελούσε φόρο τιμής στην έκθεση του μουσείου «Αρχαία Ινδία: Ζωντανές Παραδόσεις» και οι καλεσμένες πήγαν ντυμένες στα ροζ, παραβρέθηκαν σοσιαλιτέ και άλλοι επώνυμοι που πλήρωσαν μάλιστα αντίτοιμο έως και 2.000 λίρες για να παραβρεθούν.

Τα τραπέζια στήθηκαν στις αίθουσες του Μουσείου με φόντο τα ελληνικά αγάλματα που αποτελούν σημείο τριβής μεταξύ της Αθήνας και του Λονδίνου, με την Ελλάδα να διεκδικεί την επιστροφή τους και την ένωσή τους με τα Γλυπτά του Παρθενώνα που φιλοξενούνται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Σειρά παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια και επαφών με επιδίωξη την επιστροφή τους έχουν διεξαχθεί χωρίς έως τώρα κάποιο αποτέλεσμα.

Και η κίνηση αυτή, όπως μια αντίστοιχη που είχε προηγηθεί πριν μερικά χρόνια με την επίδειξη μόδας ενός διάσημου Τούρκου σχεδιαστή, του Erdem, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί, μάλιστα, πλήρωσαν έως και 2.000 λίρες το εισιτήριο για να συναναστραφούν με πλούσιους και διάσημους. Ο ροζ χορός αποτελεί μια φιλανθρωπική εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη, τη μόδα, τον πολιτισμό και την κοινότητα.

Μενδώνη: Προσβλητική ενέργεια, θέτει σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το δείπνο που οργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.

Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Τουλάχιστον άστοχη ενέργεια

Νωρίτερα, η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σε ανάρτησή της στο Instagram είχε χαρακτηρίσει τουλάχιστον άστοχη την ενέργεια του Βρετανικού Μουσείου.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery -στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν -το λιγότερο- άστοχη».

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι για το δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών

iefimerida.gr