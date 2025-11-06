Βίντεο από κινητό τηλέφωνο, στο οποίο -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- απεικονίζεται ο 43χρονος συλληφθείς να πυροβολεί κατά ριπάς το πρωί του Σαββάτου, την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια συμπεριλαμβάνουν στη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του 43χρονου, γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, τον οποίο κατηγορούν οι αστυνομικοί για την ανθρωποκτονία της 56χρονης.

Σε αυτό το βίντεο ο 43χρονος φαίνεται να ρίχνει δύο ριπές από ένα τοιχίο, ενώ σχεδόν δίπλα του απεικονίζεται και ένα δεύτερο άτομο. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ θεωρούν δεδομένο πως μία από τις βολίδες του όπλου του προκάλεσε το διαμπερές τραύμα που έπληξε θανάσιμα την 56χρονη. Το λένε αυτό γιατί η γυναίκα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, έφερε ένα διαμπερές τραύμα με πύλη εισόδου στον ώμο και πύλη εξόδου στην κοιλιακή χώρα και συνεπώς εβλήθη από υψηλότερο σημείο. Επίσης, το τραύμα της φαίνεται πως προκλήθηκε από όπλο μεγάλου διαμετρήματος και όχι από κάποιο πιστόλι, ενώ υπάρχει και μαρτυρία που κατονομάζει τον 43χρονο.

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο και έφτασε στα χέρια της αστυνομίας από ανώνυμο αποστολέα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον 43χρονο για παράνομη οπλοκατοχή γιατί σε χώρο ιδιοκτησίας του βρήκαν ένα πιστόλι, ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.μ και περιμένουν από την ανακρίτρια να μελετήσει το υπόλοιπο υλικό και να εκδόσει σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή στη συμπλοκή.

