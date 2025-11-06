Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε χθες στη δημοσιότητα και δείχνει τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί, στα Βορίζια.

Υπενθυμίζεται πως χθες συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν σπηλιά μέσα σε χωράφι ιδιοκτησίας του, στην οποία βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Η σύλληψή του έγινε με βάση τις διατάξεις περί οπλοκατοχής, ωστόσο η προανάκριση που ακολούθησε επικεντρώθηκε και στη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται εμπλεκόμενος στο επεισόδιο, καθώς στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ. υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της φονικής ανταλλαγής πυρών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Στο βίντεο διακρινόταν και δεύτερο άτομο, το οποίο εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το απόγευμα.

Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πέρασε νωρίτερα το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με τον εισαγγελέα να του ασκεί ποινικές διώκεις.

Ο 43χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού για το μακελειό στα Βορίζια.

